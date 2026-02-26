Размер шрифта
В российском регионе грузовой поезд сошел с рельсов

На Сахалине локомотив и 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Локомотив и 30 вагонов грузового состава сошли с рельсов в Сахалинской области. Об этом заявили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в районе 94-го км перегона Холмск — Чехов. С рельсов сошел один из трех локомотивов грузового поезда.

На место происшествия для ликвидации последствий была направлена бригада от РЖД из Южно-Сахалинска в количестве 10 человек, а также две единицы техники. 

«На время устранения последствий аварии были отменены поезда 6101/6102 сообщением Чехов — Холмск — Чехов. Для доставки пассажиров из Чехова в Холмск выделен дополнительный автобус», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалина Максим Жоголев.

До этого сообщалось, что вагон грузового состава сошел с рельсов в Зейском округе Амурской области. Инцидент произошел на перегоне Путевой пост 2683 км — Верхнезейск Дальневосточной железной дороги.

10 февраля стало известно, что в Хабаровском крае сошли с рельсов 25 вагонов, 21 из них опрокинулся.

 
