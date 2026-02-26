Россиянам назвали подработки, где без опыта можно получать 20–30 тыс. в месяц

Зима-весна — один из самых выгодных периодов для подработки. В это время многие компании предлагают повышенное вознаграждение за подработку или больше заданий — в среднем заработок увеличивается примерно на 30% в сравнении с более «спокойными» периодами. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

«Сейчас на рынке наблюдается большой спрос на сборщиков со сдельной оплатой. Заработать можно 1,5–2 тысячи за 4–6 часов в Москве без опыта. Как правило, из формальных требований — оформление медкнижки, которую зачастую готовы компенсировать. От 3,5 тысячи рублей также можно заработать на позиции пекаря или повара (такие подработки бывают в сфере продуктового ретейла): необходимо пройти краткое бесплатное обучение и оформить медкнижку, а также отрабатывать от 6 часов за смену», — поделилась она.

Преимущество подработок через цифровые платформы гибкой занятости в том, что они позволяют исполнителям оформиться день в день, и им не нужно ехать в офис для подписания документов. Часто достаточно сделать медкнижку (если требуется) и пройти короткое бесплатное обучение, если профессия для вас новая (например, кухня). Оформление закончено — и все задания доступны.

«Есть подработка и без необходимости выходить из дома: при наличии стабильного интернета и ноутбука можно подработать оператором call-центра или службы поддержки. Длинные смены (например, около 10 часов) обычно оплачиваются от 2500 рублей и выше, при этом во многих проектах есть возможность выходить на более короткие смены — например, от 4 часов», — рассказала Ларионова.

Выгодной остается подработка курьером: в Москве за одну смену в выходные можно заработать в среднем 7–8 тысяч рублей. Возможна дополнительная занятость в вечернее время в качестве пешего курьера — пункты выдачи заказов, расположенные в жилых районах, нередко предлагают такую форму подработки после основного рабочего дня.

«В целом, если брать подработки преимущественно по выходным, можно дополнительно зарабатывать около 20–30 тысяч рублей в месяц даже без опыта. Если добавлять в будни короткие смены по 4 часа несколько раз в неделю, суммарная прибавка может быть выше 30 тысяч — в зависимости от региона и количества смен», — резюмировала эксперт.

