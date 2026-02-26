Размер шрифта
Россиянам посоветовали упражнения для борьбы с запорами

Проктолог Давлетшина: пять упражнений могут помочь при склонности к запорам
При склонности к запорам могут помочь некоторые упражнения, например, «велосипед», наклоны и скручивания корпуса, дыхательные практики, упражнения на четвереньках и для тазового дна. При физических нагрузках повышается внутрибрюшное давление, что способствует активизации перистальтики кишечника, рассказала «Газете.Ru» проктолог, хирург СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Виктория Давлетшина.

«Упражнения «велосипед» и подъемы коленей к животу в положении лежа мягко активируют мышцы пресса и повышает внутрибрюшное давление, стимулируя перистальтику. Наклоны и скручивания корпуса также усиливают работу мышц брюшной стенки, что может улучшить движение содержимого кишечника. Упражнения на четвереньках и для укрепления тазового дна делают мышцы таза и кора (группа мышц, которые стабилизируют тело, поддерживают внутренние органы и осанку) более сильными, что поддерживает моторную функцию кишечника. А дыхательные практики помогают мягко увеличить внутрибрюшное давление, что благоприятно отражается на продвижении кишечного содержимого», — заметила врач.

При этом необходимо понимать: одними только упражнениями запор вылечить невозможно. Они могут быть полезным вспомогательным инструментом, но не заменяют полноценную терапию. Если запор носит хронический характер, важно выявить его причину, скорректировать питание и питьевой режим, при необходимости использовать медикаментозные средства, назначенные специалистом.

«Важно помнить, что в некоторых ситуациях физическая активность должна быть умеренной или согласованной с врачом. Например, острые боли в животе, кишечная непроходимость, выраженное воспаление кишечника, острый геморрой, состояния после операций на органах брюшной полости — в таких случаях упражнения могут быть не только неэффективны, но и вредны. Нагрузку нужно обязательно согласовать со специалистом», — заключила доктор.

