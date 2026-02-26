В России заявили о повышении доступности ипотеки

За последний год средние ставки по рыночной ипотеке снизились с 30 до 20%. Более доступные жилищные кредиты и всплеск обращений за семейной ипотекой привели к тому, что в январе 2026 года банки выдали втрое больше ипотеки, чем в январе 2025-го. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«В начале 2025 года ключевая ставка находилась на рекордно высоком уровне за всю историю рынка в РФ — 21%. Но к январю 2026 года Центробанк снизил «ключ» до 16% (сейчас показатель составляет уже 15,5%). В результате жилищные кредиты становятся более доступными. Ставки по рыночной ипотеке все еще остаются заградительными, однако клиенты все чаще оформляют займы в расчете на выгодное рефинансирование. Кроме того, по мере сокращения ключевой ставки уменьшается доходность по депозитам. Из-за этого многие клиенты не пролонгируют долгосрочные вклады, снимают средства и вкладывают их в различные инвестиционные активы, чаще всего — именно в ликвидную недвижимость», — отметил Сырцов.

По его словам также в январе 2026 года наблюдался ажиотажный спрос на семейную ипотеку в преддверии ужесточения условий этой госпрограммы с 1 февраля: число сделок просело относительно декабря 2025 года (пик ажиотажа), однако в годовом выражении существенно увеличилось.

«Вместе с тем в последние месяцы становится все больше клиентов, готовых оформлять рыночные кредиты даже по текущим заградительным ставкам (все же за год средний показатель снизился с 30 до 20%). Спрос на вторичное жилье восстанавливается медленнее, чем на новостройки. Это обусловлено более высокой ликвидностью современных проектов, а также возможностью при покупке квартиры в новостройке воспользоваться льготными госпрограммами», — сказал Сырцов.

По мнению риелтора, в целом тренд на восстановление ипотечного спроса является долгосрочным. Эффект от ажиотажа со стороны клиентов с детьми скоро сойдет на нет, однако поступательное смягчение монетарной политики Банка России точно будет вести к увеличению количества ипотечных сделок, считает Сырцов. Кроме того, многие клиенты в ближайшей перспективе будут оформлять жилищные кредиты на остаток по рассрочкам, число выдач которых значительно увеличилось за последние два года, добавил эксперт.

По его оценке, средняя цена квадратного метра на рынке первичного жилья продолжит расти быстрее инфляции. Предпосылок для резкого удорожания новостроек нет, потому что большинству девелоперов приходилось повышать цены даже на фоне оттока клиентов для выполнения обязательств перед банками, подчеркнул эксперт. Цены на вторичном рынке в 2025 году стагнировали, добавил Сырцов. В 2026 году «квадрат» в «старом фонде», вероятно, немного подорожает, однако разрыв цен «вторички» (за исключением готовых новостроек от собственников) и первичного жилья, по-видимому, увеличится и может достигнуть в среднем 40%, считает риелтор.

Согласно данным «Скоринг Бюро», в январе 2026 года банки выдали россиянам ипотек практически на 400 млрд рублей, что примерно в три раза больше, чем за январь 2025-го. Количество оформленных жилищных кредитов составило 82,3 тыс. по сравнению с 31,3 тыс. годом ранее.

Ранее стало известно, когда кредиты подешевеют.