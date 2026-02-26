Размер шрифта
Орбан заявил о тщетности усилий Киева нанести ущерб венгерской экономике

Орбан: Украина не сможет с помощью нефтяной блокады поставить Венгрию на колени
Jonathan Ernst/Reuters

Киев с помощью нефтяной блокады не сможет поставить венгерскую экономику на колени. Об этом в эфире YouTube-канала Patriota заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Он назвал «политическим шантажом» блокировку Украиной поставок по нефтепроводу «Дружба». При этом, отметил Орбан, Будапешт накопил столько резервов, что украинские власти не смогут создать хаос перед выборами в Венгрии и экономика страны не будет поставлена на колени путем нефтяной блокады.

Премьер-министр пояснил, что венгерская компания MOL быстро предприняла необходимые шаги, попросив временно открыть государственные стратегические резервы нефти. Она также заказала доставку топлива по морю в Хорватию, чтобы его затем можно было танкерами транспортировать по Адриатическому нефтепроводу на нефтеперерабатывающие заводы в Венгрию и Словакию.

При этом Будапешт не намерено отказываться от российского топлива и будет добиваться от Украины возобновления транзита по нефтепроводу «Дружба». Орбан напомнил, что поставки по «Дружбе» обходятся Венгрии гораздо дешевле.

25 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова принять новые меры против Украины из-за нефтепровода «Дружба».

Ранее стало известно, что в Венгрии усилят защиту ключевой энергетической инфраструктуры от Украины.

 
