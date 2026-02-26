Размер шрифта
В Минобороны назвали число сбитых за ночь дронов над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 17 беспилотников над регионами России
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны в ночь на 26 февраля сбили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, семь дронов уничтожили над Брянской областью, четыре — над Тульской областью, два — над Калужской областью.

Еще по одному БПЛА было уничтожено над Белгородской, Воронежской областями и акваториями Черного и Азовского морей.

Life со ссылкой на SHOT сообщил, что в результате атаки налетов беспилотников произошла серия взрывов. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил опасность атаки беспилотников в 1:07 (мск). Никто не пострадал.

Тем временем в Чебоксарах и Чебоксарском округе ввели режим чрезвычайной ситуации с региональным уровнем реагирования после атаки дронов 18 февраля. В тот день в регионе в результате атаки БПЛА серьезно пострадал один человек.

Ранее в Смоленской области школы перешли на дистант после атаки БПЛА на регион.

 
