В России ожидают сокращение подходящих под семейную ипотеку квартир

Финансист Кузнецова: жилья для семейной ипотеки станет на 15% меньше в 2026 году
Квартир, которые соответствуют параметрам семейной ипотеки, станет меньше на 15–25% в 2026 году, спрогнозировала для «Газеты.Ru» финансист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Сокращение предложения квартир, подходящих под семейную ипотеку с лимитом 12 млн рублей, — закономерный результат нескольких факторов. Во-первых, себестоимость строительства за последние два года существенно выросла: материалы, проектное финансирование, зарплаты. Во-вторых, застройщики перестраивают продуктовую линейку под более маржинальные форматы и выводят на рынок объекты с большей площадью и более высокой ценой. Поэтому тенденция дефицита «доступного» сегмента в 2026 году, скорее всего, сохранится. Масштаб сокращения будет уже не кратным, как в 2025 году, но предложение может снизиться еще на 15–25% в массовом сегменте внутри МКАД», — отметила Кузнецова.

По ее словам, средняя цена сделки в Москве в 2026 году, вероятно, останется высокой или вырастет на 8–12% в номинальном выражении. Этому будет способствовать ограниченное предложение, сохранение льготных программ и инерционная инфляция в строительной отрасли, пояснила Кузнецова. По ее словам, при этом реальный рост (с учетом инфляции) может быть умеренным, а рынок станет более дифференцированным — ликвидные проекты будут дорожать быстрее.

Если семье нужно жилье, инвестсоветник призвала действовать стратегически: первое — рассматривать Новую Москву и ближайшее Подмосковье, где выбор шире, второе — анализировать проекты на ранней стадии строительства, когда цена ниже, а третье — просчитывать не только ставку, но и полную стоимость кредита с учетом страхования и комиссий. Четвертое — нужно рассмотреть вариант покупки меньшей площади с последующей сменой жилья через три-пять лет, рекомендовала финансист.

По ее словам, снизить цену сделки можно через переговоры с застройщиком в конце квартала или года — в периоды выполнения планов продаж часто предоставляются скрытые скидки или субсидирование ставки. Также имеет смысл рассматривать акции при единовременном увеличении первоначального взноса: дисконт в 3–7% на большом бюджете дает ощутимую экономию, посоветовала финансист.

В столице практически исчезли квартиры, которые соответствуют параметрам семейной ипотеки, сообщили СМИ. За последний год объем предложения в новостройках Москвы с бюджетом 14,5–15 млн рублей (при лимите кредита 12 млн рублей и первоначальном взносе 20,1%) сократился почти в пять раз. В пределах Старой Москвы падение оказалось еще более заметным — почти в восемь раз, в Новой Москве — примерно в четыре раза. При этом в рамках такого бюджета покупателям фактически доступны лишь студии или однокомнатные квартиры.

Ранее россиянам посоветовали брать ипотеку на короткий срок.

 
