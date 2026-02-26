ТАСС: в Димитрове наемников нашли в многоэтажке из-за брани на польском

Местоположение польских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажном доме в Димитрове было раскрыто из-за громкой брани на польском языке. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, иностранные бойцы начали громко ругаться, используя ненормативную лексику на польском языке, что привлекло внимание российских военнослужащих и позволило установить их позицию.

Также собеседник ТАСС сообщил, что российские бойцы обращались к находившимся в здании наемникам на английском языке с предложением сдаться. По его словам, они могли выжить, если бы приняли это предложение, однако, как утверждается, английскую речь они не поняли.

Помимо матерящихся живых, российские военнослужащие массово находят в подвалах и замерзшие тела наемников, которых украинская сторона привлекает на службу из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ.

19 февраля заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил, что санитарные самолеты стран НАТО, которые стали регулярно прилетать в польский Жешув на границе с Украиной, привозят иностранным наемникам ВСУ и офицерам альянса медикаменты, а увозят десятки тяжело раненых военных стран Запада, которые могут быть в состоянии комы после ударов ВС России.

Ранее стало известно, сколько иностранных наемников ежемесячно подписывают контракт с ВСУ.