Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Силовики рассказали, как обнаружили матерящихся польских наемников в Димитрове

ТАСС: в Димитрове наемников нашли в многоэтажке из-за брани на польском
Kuba Stezycki/Reuters

Местоположение польских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в многоэтажном доме в Димитрове было раскрыто из-за громкой брани на польском языке. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, иностранные бойцы начали громко ругаться, используя ненормативную лексику на польском языке, что привлекло внимание российских военнослужащих и позволило установить их позицию.

Также собеседник ТАСС сообщил, что российские бойцы обращались к находившимся в здании наемникам на английском языке с предложением сдаться. По его словам, они могли выжить, если бы приняли это предложение, однако, как утверждается, английскую речь они не поняли.

Помимо матерящихся живых, российские военнослужащие массово находят в подвалах и замерзшие тела наемников, которых украинская сторона привлекает на службу из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ.

19 февраля заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил, что санитарные самолеты стран НАТО, которые стали регулярно прилетать в польский Жешув на границе с Украиной, привозят иностранным наемникам ВСУ и офицерам альянса медикаменты, а увозят десятки тяжело раненых военных стран Запада, которые могут быть в состоянии комы после ударов ВС России.

Ранее стало известно, сколько иностранных наемников ежемесячно подписывают контракт с ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Женщины, которых Билл Гейтс соблазнял за спиной у жены: от русской ядерщицы до «девушек Эпштейна»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!