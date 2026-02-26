В Колумбии произошло мощное извержение вулкана

В Колумбии произошло мощное извержение грязевого вулкана, власти эвакуируют местное население. Об этом сообщает BNO News.

Извержение произошло в муниципалитете Сан-Хуан-де-Ураба в департаменте Антиокия.

«Местные власти заявили, что грязевой вулкан извергся недалеко от муниципальной водоочистной станции и жилых домов», — говорится в публикации.

По данным официальных лиц, никто не пострадал. На данный момент зафиксированы только повреждения дороги, ведущей в район Сьете-Вуэльтас. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что за несколько километров от места извержения они увидели внушительные разломы в земле и потрескавшийся асфальт.

19 февраля на Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон. По данным Института вулканологии и сейсмологии Филиппин, извержение длилось две минуты и сопровождалось выбросом пепла на высоту до 4,5 км.

Ранее на Камчатке засняли интересный эффект от вулкана на снегу.