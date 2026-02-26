Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Колумбии произошло мощное извержение вулкана

В Колумбии эвакуируют жителей из-за мощного извержения вулкана
Denis Sv/Shutterstock/FOTODOM

В Колумбии произошло мощное извержение грязевого вулкана, власти эвакуируют местное население. Об этом сообщает BNO News.

Извержение произошло в муниципалитете Сан-Хуан-де-Ураба в департаменте Антиокия.

«Местные власти заявили, что грязевой вулкан извергся недалеко от муниципальной водоочистной станции и жилых домов», — говорится в публикации.

По данным официальных лиц, никто не пострадал. На данный момент зафиксированы только повреждения дороги, ведущей в район Сьете-Вуэльтас. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что за несколько километров от места извержения они увидели внушительные разломы в земле и потрескавшийся асфальт.

19 февраля на Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон. По данным Института вулканологии и сейсмологии Филиппин, извержение длилось две минуты и сопровождалось выбросом пепла на высоту до 4,5 км.

Ранее на Камчатке засняли интересный эффект от вулкана на снегу.

 
Теперь вы знаете
Что смотреть в кино в марте: 13 главных и громких премьер
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!