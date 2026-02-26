Размер шрифта
Россияне стали реже покупать стейки

В России упали продажи стейков
Продажи порционной мясной продукции, прежде всего стейков для жарки, в 2025 году уменьшились на 8% в натуральном выражении, до 92 тыс. тонн. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные NTech.

В 2024 году сегмент продемонстрировал рост на 17%.

Отмечается, что в денежном выражении рынок стейков прибавил 6% (до 71 млрд руб.), однако при этом динамика замедлилась — в 2024 году рост составлял 27%. Спрос на такой тип мяса начал снижаться в конце прошлого года — начале 2026 года, указал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Эксперты связывают сокращение продаж стейков с уменьшением предложения. Производство крупного рогатого скота на убой в сельхозорганизациях снизилось на 3,8%, до 1,12 млн тонн в живом весе.

Премиальный сегмент при этом остается устойчивым благодаря спросу со стороны обеспеченных покупателей. Продажи стейка рибай в январе — августе 2025 года увеличились на 59,3%. Тем не менее, считают эксперты, 2026 год может стать вызовом для отрасли в связи с возможным снижением покупательной способности населения.

Ранее сообщалось, что россияне стали покупать больше лопат.

 
