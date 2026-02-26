Размер шрифта
В США предсказали конец президентства Трампа

Джонсон: исход выборов в конгресс США определит судьбу президентства Трампа
Denis Balibouse/Reuters

Исход промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре этого года, может определить судьбу президентства Дональда Трампа. Об этом заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон в интервью Newsmax.

По его словам, ключевым моментом станет — сохранят республиканцы большинство в палате представителей или нет. Джонсон объяснил, что поражение Республиканской партии на выборах и потеря контроля над палатой поставят точку в президентстве Трампа.

«Если мы проиграем промежуточные выборы, не дай Бог, если мы потеряем большинство в палате представителей, это на самом деле будет конец президентства Трампа», — поделился своим прогнозом политик.

До этого портал Axios назвал потенциальных преемников Дональда Трампа на посту президента США. По информации журналистов, после Трампа США может возглавить тандем, в который войдут вице-президент государства Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио.

По данным журналистов, такой расклад может обрадовать Трампа. При этом у Вэнса есть люди, которые готовы стать основой его президентской кампании в 2028 году, если вице-президент будет выдвинут в качестве кандидата, следует из материала.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.

 
