Россиянам рассказали, когда в 2026 году выгоднее всего идти в отпуск

HR-эксперт Юрманова: разница в доходах при отпуске в разные месяцы может достигать 30 тыс.

Трудовой кодекс гарантирует 28 календарных дней оплачиваемого отпуска ежегодно, а размер отпускных фиксирован при стабильном доходе и полностью отработанном расчетном периоде. Но размер выплат может отличаться в зависимости от месяца и количества рабочих дней. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» напомнила Галина Юрманова, HR-директор платформы для эффективных и законных отношений с самозанятыми «Консоль».

Причина — в упущенной выгоде: сколько денег вы теряете, уходя в отпуск вместо работы.

«При фиксированной зарплате человек получает одинаковую сумму за месяц вне зависимости от количества рабочих дней. Но если рабочих дней мало — например, из-за длинных праздников — каждый рабочий день фактически «стоит» дороже. Отпускные же остаются прежними, поэтому возникает разница», — пояснила она.

Стоимость рабочего дня считается по количеству рабочих дней, а стоимость отпуска — по количеству календарных дней.

«Например, при зарплате 70 тысяч рублей дневная сумма отпускных составляет около 2389 рублей. В январе 2026 года было всего 15 рабочих дней. В этом случае стоимость одного рабочего дня превышала 4600 рублей. Разница с отпускными — более 2200 рублей в день. Если взять отпуск на 14 дней, недополученный доход составит почти 32 тысячи рублей. Для сравнения: в августе будет 21 рабочий день, и разница за две недели отпуска — около 13 тысяч рублей. А в июле и декабре, где по 23 рабочих дня — примерно 9 тысяч рублей», — заявила эксперт.

Самыми выгодными месяцами считаются те, где больше всего рабочих дней и нет длинных праздничных каникул. В 2026 году это июль и декабрь (по 23 рабочих дня), а также сентябрь и октябрь (по 22 рабочих дня). В эти месяцы разница между стоимостью рабочего дня и отпускными минимальна.

«Менее выгодны январь и май из-за продолжительных праздников. В январе разница максимальная — почти 32 тысячи рублей за две недели, в мае — около 24 тысяч», — объяснила специалист.

По закону нерабочие праздничные дни, попадающие в отпуск, не оплачиваются, но продлевают отдых. Это можно использовать при планировании.

«Если длинные выходные стоят в начале месяца, выгоднее брать отпуск с конца предыдущего. Если в конце – с начала следующего. Лучше размещать отпуск рядом с праздничными блоками, а не внутри них», — рекомендует Юрманова.

По словам эксперта, чтобы минимизировать потери, стоит заранее изучить производственный календарь и выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Размер отпускных остается одинаковым, а разница зависит от того, сколько сотрудник мог бы заработать, оставаясь на работе. Грамотное планирование позволяет сократить потери и сэкономить десятки тысяч рублей в год, резюмировала она.

Ранее выяснилось, что большинство россиян ездят в отпуск в одно и то же место.