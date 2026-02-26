Дачникам грозят крупные штрафы за опасные растения на участках

С 1 марта 2026 года владельцы земельных участков будут обязаны бороться с опасными инвазивными растениями, включая борщевик Сосновского. Об этом агентству «Прайм» сообщил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

По его словам, вступает в силу федеральный закон №294-ФЗ от 31 июля 2025 года, который вносит изменения в Земельный кодекс. Новые нормы распространяют обязанность по уничтожению опасных растений на правообладателей земель всех категорий, в том числе дачных и садовых участков. Ранее требования в основном касались сельхозземель.

Юрист уточнил, что речь идет не только о борщевике. Закон оперирует понятием опасных инвазивных видов — это жизнеспособные растения, которые распространяются вне естественного ареала и представляют угрозу окружающей среде или здоровью людей. Перечни таких растений утверждаются на уровне субъектов РФ, поэтому список может отличаться в зависимости от региона.

Размер штрафов зависит от статуса нарушителя. Для граждан он составляет от 20 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тыс., для юридических лиц — от 400 до 700 тыс. рублей. При этом в ряде регионов действуют собственные нормы. Так, в Москве за неудаление борщевика предусмотрен штраф от 2 до 5 тыс. рублей, в Московской области — 5 тыс. рублей.

Русяев отметил, что закон предусматривает возможность изъятия участка из земель сельхозназначения или прекращения права пользования при отсутствии мер по борьбе с инвазивными растениями. По его словам, это касается определенных категорий земель и реализуется в рамках отдельных процедур, однако такой риск прямо обозначен в законодательстве.

Эксперт посоветовал владельцам участков в случае обнаружения борщевика или другого опасного растения сначала уточнить региональный перечень инвазивных видов, закрепленный нормативным актом. После этого необходимо уничтожить растение разрешенными способами и сохранить подтверждения проведенных работ — фотографии до и после обработки, а также чеки на приобретенные средства или вывоз растительности. Это поможет избежать претензий при возможных проверках.

