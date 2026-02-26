Названы последствия неуплаты алиментов

Адвокат Ритман: за неуплату алиментов может быть тюремный срок в один год

Семейное законодательство РФ обязывает родителей содержать своих детей до достижения совершеннолетия. Если родители находятся в разводе, тот из них, который живет отдельно, должен ежемесячно перечислять часть своего дохода на ребенка. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил президент коллегии адвокатов «Объединенное Сообщество Адвокатов» Олег Ритман.

«С точки зрения законодателя, неуплата алиментов является серьезным нарушением, которое напрямую затрагивает права несовершеннолетнего. Чтобы принудить должника погасить задолженность, могут применяться различные правовые меры. Первый вид мер — административная ответственность. Она применяется, если прошло более двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, и за этот период должник не предпринял никаких действий для погашения задолженностей перед ребенком. В судебном порядке в отношении неплательщика могут использоваться обязательные работы на период до 150 часов; административный арест на 15 суток; штрафы на сумму до 20 тыс. рублей.

Главная задача применяемых мер — побудить должника расплатиться по счетам», — отметил Ритман.

Кроме того, неплательщикам алиментов может грозить и уголовная ответственность. Ритман пояснил, что она наступает, если у суда имеются веские доказательства злостного уклонения от уплаты алиментных платежей. Также уголовное преследование будет назначено, если должник осознанно совершает противоправные действия, например, скрывает свой уровень дохода, продает или дарит свое имущество, используя разнообразные мошеннические схемы, отметил адвокат.

В рамках уголовной ответственности применяются исправительные или принудительные работы до 1 года; арест на три месяца и лишение свободы до одного года, пояснил Ритман. Уголовное наказание грозит, если у должника уже есть административные нарушения, сказал адвокат.

Он добавил, что есть и другие меры — удержание части зарплаты у должника по алиментам, запрет на выезд из России, а также арест счетов и имущества и лишение родительских прав.

