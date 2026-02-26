Стало известно, что сказал Трамп во время телефонного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что хочет как можно скорее добиться прекращения Российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Зеленский поблагодарил Трампа «за всю его помощь», а также заявил, что только президент США может добиться от российского лидера Владимира Путина прекращения конфликта.

Также президент Украины выразил надежду на то, что боевые действия закончатся в этом году. В ответ на это Трамп сказал, что хотел бы, чтобы конфликт закончился уже через месяц.

17 и 18 февраля в швейцарском городе Женева прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник президента Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». По словам украинского лидера Владимира Зеленского, стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.

24 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине может пройти в ближайшие 10 дней.

Ранее Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом.