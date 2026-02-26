Названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию

Безработные предпенсионеры в возрасте от 54 лет и старше могут выйти на пенсию по старости досрочно. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

Также досрочно выйти на пенсию могут мужчины в возрасте от 59 лет и старше, если они не встали на учет в службу занятости и не смогли найти работу.

Подольская добавила, что такой возможностью могут воспользоваться и сотрудники вредных производств: женщины — в 45 лет, мужчины — в 50 лет.

Эксперт подчеркнула, что также досрочно выйти на пенсию могут и педагоги, артисты, а также медперсонал, отработавшие 25 лет — через 5 лет после этого.

Средний размер пенсии россиян на 1 января текущего года составил 25 254,53 рубля, что более чем на 2 тыс. рублей превышает показатель прошлого года — 23 175 рублей. У работающих и неработающих пенсионеров она различается: в первом случае в среднем составляет 23 279 рублей, во втором — 25 678 рублей. Максимальный уровень отмечен в ЦФО, где средний размер пенсии равен 25 484 рубля, сообщил депутат Алексей Говырин.

