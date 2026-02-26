Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Врач рассказала, как быстро нормализовать давление без лекарств

Кардиолог Байдина: четыре действия могут помочь быстро нормализовать давление
mikeforemniakowski/Shutterstock/FOTODOM

Если артериальное давление подскочило резко, то необходимо проветрить помещение, расстегнуть одежду, попить воды и принять правильное положение: присесть или прилечь. Эти действия могут помочь быстро нормализовать давление без лекарств. Но если показатели не снижаются и остаются высокими, следует принять назначенные врачом препараты и обратиться за помощью врача, посоветовала собеседница «Газеты.Ru» кардиолог, липидолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Валентина Байдина.

«Попытки самостоятельно снижать давление, без медикаментозной терапии, рекомендованной специалистом, могут привести к тяжелым осложнениям, включая инсульт и инфаркт. Красные флаги опасного состояния: головная боль, тошнота, рвота, онемение конечностей, некоторых частей лица, нарушение речи», — заметила врач.

Помимо гипертонической болезни, скачки артериального давления чаще всего провоцируются сочетанием факторов. К ним относятся стрессовые ситуации, резкие изменения погоды, хронический недосып, длительные перелеты, а также гормональные колебания.

«У некоторых пациентов давление повышается на фоне воспалительных процессов и инфекционных заболеваний (грипп, COVID-19, ОРВИ). В любом случае в долгосрочной перспективе профилактика гипертонии должна сочетать медикаментозную терапию и коррекцию образа жизни. Значимую роль играет умеренная физическая активность (при условии нормальных показателей артериального давления и отсутствия противопоказаний), прогулки на свежем воздухе, снижение избыточной массы тела, отказ от вредных привычек — курения, злоупотребления алкоголем», — заключила доктор.

Ранее врач предупредил о том, что препараты от головной боли и железо негативно влияют на здоровье печени.

 
Теперь вы знаете
Женщины, которых Билл Гейтс соблазнял за спиной у жены: от русской ядерщицы до «девушек Эпштейна»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!