В ITA отказались называть количество проверок на допинг российских фигуристов

В ITA не назвали количество проверок на допинг Гуменника и Петросян на ОИ-2026

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отказалось раскрывать количество допинг-тестирований российских фигуристов Петра Гуменника и Аделии Петросян на Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает RT.

«Мы не можем раскрыть, сколько раз были проверены упомянутые вами спортсмены», — сказали в ITA.

При этом в организации подчеркнули, что план распределения допинг‑тестов на Олимпиаде был основан на всесторонней оценке рисков.

До этого Аделия Петросян ответила на вопрос, не было ли к ней повышенного внимания со стороны допинг-офицеров во время Олимпиады. По словам спортсменки, «все было нормально, могло быть хуже».

13 февраля стало известно о том, что итальянская биатлонистка Ребекка Пасслер восстановилась в правах после временного отстранения за нарушение антидопинговых правил и выступит на Олимпиаде.

Ранее Петра Гуменника вызвали на допинг-тест утром после проката на Играх.