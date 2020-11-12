Регионам РФ рекомендовано организовать центры диагностики и лечения COVID-19

Минздрав России выпустил рекомендации к регионам с призывом организовать амбулаторные центры по диагностике и лечению коронавируса SARS-CoV-2.

Соответствующий тезис был обозначен в приказе ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Организовать амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в тексте документа.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 52,5 млн заболевших, свыше 36,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,8 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Главам регионов поручено при необходимости вводить ограничения из-за коронавируса

— Кабмин поручил создать резервные койки для больных с COVID-19 в регионах

— Медведев предложил внести вакцину от COVID-19 в перечень жизненно необходимых лекарств