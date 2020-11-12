Мать заподозрили в убийстве ребенка, найденного в шкафу в Москве

Женщину подозревают в убийстве своего ребенка, тело которого нашли в шкафу в квартире в Москве в июне 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлию Иванову.

По информации следователей, в июне прошлого года в шкафу в квартире дома на Широкой улице было найдено тело новорожденного ребенка без признаков насильственной смерти. По словам матери, ребенок родился мертворожденным.

«Были назначены и проведены судебно-медицинские экспертизы, выводы которых показали, что смерть новорожденного дышавшего ребенка наступила от нарастающей гипоксии вследствие частичного перекрытия дыхательных путей», — рассказала Иванова.

На данный момент женщину разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

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