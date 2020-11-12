Собянин заявил о растущем числе госпитализаций пациентов с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о растущем числе госпитализаций, связанных с коронавирусом.

Он напомнил, что в городе стали выявлять почти 6 тысяч человек с коронавирусом в сутки, а число госпитализаций выросло до полутора тысяч.

«Загрузка коечного фонда еще на четверть может привести уже к достаточно серьезным издержкам», — отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, за несколько недель число загрузки коечного фонда выросло с 8 до 12 тысяч. Это означает, что в течение недели в больницы больше поступают пациентов, чем выписываются. Градоначальник добавил, что в среднем дополнительно загружаются по 300-500 инфекционных коек в неделю.

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