Гинцбург назвал главную трудность в борьбе с коронавирусом в России
Глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что трудность борьбы с коронавирусом нового типа заключается в локализации его очагов в регионах, передает ТАСС.
По его словам, изначально COVID-19 в России был завозным. Гинцбург объяснил, что основным источником коронавирусной инфекции были аэропорты.
«Почему сейчас так и трудно бороться. Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули, и более-менее начали функционировать одновременно», — сказал Гинцбург.
Он отметил, что распространение COVID-19 в регионах страны стало особенно очевидно, «когда все отдохнули в ограниченном количестве мест, будучи очень скученными», а «потом 1 сентября пошли в школу».
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