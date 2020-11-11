В США за сутки выявили более 136 тысяч новых случаев COVID-19

Число зафиксированных случаев COVID-19 в США за сутки увеличилось на 136 325, общее число случаев COVID-19 в стране превысило 8,1 млн. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Так, по информации специалистов, с начала пандемии в США инфекцией заразились уже 10 262 088 человек. Жертвами вируса стали 239 732 пациента, в том числе 1 420 за последние сутки.

Днем ранее в Америке было зафиксировано 111 433 случая COVID-19 и 590 смертей.

Успешно справились с заболеванием более 3,9 млн американцев.

США до сих пор остаются лидером по числу инфицированных коронавирусом. На втором месте находится Индия с 8 636 011 случаями заражения.

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