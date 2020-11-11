Голикова назвала регионы, где ситуация с коечным фондом критичная

Вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы рассказала, что критичная ситуация с коечным фондом сложилась в 17 российских регионах.

По ее словам, в этих субъектах загруженность коечного фонда превышает среднероссийский показатель, который составляет 83,4%.

В 17 регионах страны, как рассказала Голикова, занятость коек составила 90%. А в 4 субъектах ситуация особо критичная — коечный фонд заполнен на 95%.

Речь идет о Хакасии, Чувашии, Ивановской и Еврейской автономной области.

Ранее Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в реанимациях.

По последним данным, в России зарегистрировано 1,84 млн случаев COVID-19, выздоровели 1,37 млн человек, умерли 31,5 тыс. человек.