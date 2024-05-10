Участок Арктики выложили на продажу

Отрезок земли на архипелаге Шпицберген в Арктике выложили на продажу за €300 млн ($323 млн). О геополитических последствиях реализации данной сделки пишет агентство Bloomberg.

По данным ресурса, площадь участка, имеющего геополитическое значение, «размером с Манхэттен».

В материале отмечается, что данное решение было принято в связи с изменением климата — таяния ледников в области архипелага — и является «благом для России, которая расширит судоходные маршруты и увеличит запасы энергии».

«Это единственная возможность для покупателя получить землю в высокогорных районах Арктики и создать стратегический плацдарм», — заявил юрист продавца Петер Киллингстад.

Согласно информации агентства, этот земельный участок станет последним частным отрезком на всем Шпицбергене.

До этого стало известно, что ОАЭ планирует купить у Египта часть побережья на Средиземном море за $22 млрд.

Ранее на архипелаге Шпицберген прошел самый северный в мире парад Победы.