Зеленский попросил Меркель помочь Украине получить вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель помочь с получением вакцины от коронавируса нового типа, которую разрабатывает немецкая фирма BioNTech совместно с американской компанией Pfizer. Об этом сообщает офис украинского лидера.

Он отметил, что украинская сторона приветствует прорыв, достигнутый компаниями BioNTech и Pfizer в разработке вакцины от COVID-19.

«Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», — сказал Зеленский.

В офисе главы государства добавили, что Зеленский также попросил Меркель «о расширении доступа Украины к вакцине против коронавируса, которая сейчас разрабатывается в рамках международного фонда COVAX».

Ранее сообщалось, что вакцина Pfizer и BioNTech показала 90-процентную эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом на этапе клинических испытаний.

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