Путин поблагодарил предпринимателей за поддержку бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поблагодарил бизнес-сообщество за поддержку участников специальной военной операции. Заявление об этом глава государства сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет РИА Новости.

«Хочу поблагодарить членов РСПП, коллективы ваших компаний и предприятий за весомый, каждодневный вклад в укрепление потенциала России, за содействие в развитии региона. И, конечно, за поддержку наших ребят, наших героев, участников специальной военной операции и членов их семей», — сказал президент.

В ходе выступления он также подчеркнул важность доверительного взаимодействия между государством и бизнесом в текущей ситуации, характеризующейся повышенной неопределенностью и напряженностью на мировых рынках.

Путин напомнил о переходе надзорных органов в 2025 году на риск-ориентированный подход, который позволил в ситуациях отсутствия рисков ограничиться профилактическими мерами. Это значительно сократило число проверок, зачастую являвшихся тормозом для деятельности предприятий.

Ранее Мишустин рассказал о мерах по поддержке бизнеса в приграничье.