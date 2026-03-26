Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно местонахождение «бесследно исчезнувшего» из колонии в РФ поджигателя Корана

ФСИН опровергла данные об исчезновении поджигателя Корана Журавеля
Данные о «бесследно исчезнувшем» в российской колонии осужденном Никите Журавеле, который сжег Коран, являются ложными. Об этом «Ленте.ру» заявили во ФСИН России.

В ведомстве отметили, что Журавель в соответствии с законодательством отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы РФ. Информация о его местонахождении была направлена матери в течение четырех суток после его прибытия в колонию.

21 января мужчина уже получил письмо от нее.

До этого член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева получила письмо от адвоката Журавеля о его возможной пропаже.

«Надеюсь, Никита Журавель жив, и мы узнаем, где он», — сказала она и предложила ввести систему оповещения родственников о перемещении лиц, которые отбывают наказание, через «Госуслуги» и СМС.

25 ноября 2025 года Волгоградский областной суд назначил Журавелю 14 лет колонии строгого режима с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана. В апреле 3-й апелляционный суд признал приговор законным.

Ранее заключенный получил новый срок за то, что толкнул инспектора в СИЗО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!