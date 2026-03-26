Стало известно местонахождение «бесследно исчезнувшего» из колонии в РФ поджигателя Корана

Данные о «бесследно исчезнувшем» в российской колонии осужденном Никите Журавеле, который сжег Коран, являются ложными. Об этом «Ленте.ру» заявили во ФСИН России.

В ведомстве отметили, что Журавель в соответствии с законодательством отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы РФ. Информация о его местонахождении была направлена матери в течение четырех суток после его прибытия в колонию.

21 января мужчина уже получил письмо от нее.

До этого член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева получила письмо от адвоката Журавеля о его возможной пропаже.

«Надеюсь, Никита Журавель жив, и мы узнаем, где он», — сказала она и предложила ввести систему оповещения родственников о перемещении лиц, которые отбывают наказание, через «Госуслуги» и СМС.

25 ноября 2025 года Волгоградский областной суд назначил Журавелю 14 лет колонии строгого режима с учетом первого приговора по делу о сожжении Корана. В апреле 3-й апелляционный суд признал приговор законным.

Ранее заключенный получил новый срок за то, что толкнул инспектора в СИЗО.