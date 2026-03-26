В горах Челябинской области спасли туристов с травмами

В Челябинской области спасатели эвакуировали двух туристов с Александровской сопки, мужчина получил травму головы, женщина обморозила ногу. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Туристы отправились в поход 24 марта около полудня. Восхождение прошло успешно, но на обратном пути они заблудились. При спуске мужчина поскользнулся и ударился головой, а его спутница потеряла ботинок и обморозила ногу. Женщина позвонила в экстренные службы, но не смогла передать координаты.

Спасатели нашли их поздно вечером на западном склоне. Пострадавших доставили в Златоуст и передали скорой помощи.

