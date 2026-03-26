«Это глупо»: российский лыжник о требовании отстранить США от турниров

Лыжник Коростелев заявил, что россияне не должны требовать отстранения американцев
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что спортсмены из России не должны требовать отстранения атлетов из США. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы не должны требовать отстранения американцев — это глупо. Спорт должен объединять и быть вне политики», — сказал Коростелев.

3 марта в Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что в отношении США и Израиля не планируют вводить санкции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить россиян от соревнований из‑за событий на Украине.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года.
Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26.

