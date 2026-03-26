Путин объяснил важность укрепления суверенитета России

Михаил Метцель/РИА Новости

Россия должна укреплять собственный суверенитет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет РИА Новости.

«Думаю, теперь уже ни у кого нет сомнения, что значит в современном мире суверенитет, чего он стоит и какие последствия возникают у тех стран, которые от этого суверенитета добровольно когда-то отказались», — сказал глава государства.

Он добавил, что без суверенитета защитить свои фундаментальные интересы невозможно.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия благодаря специальной военной операции (СВО) на Украине вернула себе статус полного суверенитета и стала «во всех смыслах этого слова суверенной страной». Российский лидер подчеркнул, что этот статус страна смогла вернуть благодаря действиям российских вооруженных сил.

В свою очередь Украина, по мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, утратила суверенитет, позволив растоптать свою идентичность. Спикер ГД указал на то, что нынешние власти Украины лишили народ языка, переписали историю, надругались над культурой и лишили веры.

Володин добавил, что сейчас и страны Балтии не могут планировать свое будущее, поскольку они также утратили суверенитет и государственность.

Ранее Путин рассказал, чем себя унижает Украина.

 
Айтишников в России будут быстрее лишать отсрочки от армии. Всех заберут служить?
