Путин отметил важность сотрудничества бизнеса и государства

Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность доверительного взаимодействия между государством и бизнесом в текущей ситуации, характеризующейся повышенной неопределенностью и напряженностью на мировых рынках. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«Доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса», — сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

На прошлой неделе, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, президент России акцентировал внимание на необходимости устранения избыточных административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса. Путин подчеркнул, что данная задача имеет первостепенное значение для укрепления экономического суверенитета Российской Федерации.

Глава государства напомнил о переходе надзорных органов в 2025 году на риск-ориентированный подход, который позволил в ситуациях отсутствия рисков ограничиться профилактическими мерами. Это значительно сократило число проверок, зачастую являвшихся тормозом для деятельности предприятий.

Ранее Мишустин рассказал о мерах по поддержке бизнеса в приграничье.

 
