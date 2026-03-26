Блогершу арестовали после инсценировки похищения ради популярности в соцсетях

Бразильянка инсценировала свое похищение ради подписчиков и была арестована
В Бразилии блогершу арестовали после инсценировки собственного похищения ради популярности в соцсетях, пишет LADBible.

По версии самой Монники Фрага, на нее и ее мужа напали вооруженные мужчины возле дома, после чего их якобы вывезли в лес, удерживали и требовали выкуп. История быстро разошлась в сети и привлекла внимание аудитории.

Однако в ходе расследования полиция усомнилась в правдивости произошедшего. По данным правоохранителей, похищение могло быть заранее спланировано. Сообщается, что у Фраги были связи с одним из предполагаемых участников инсценировки, а для создания правдоподобной картины могли использоваться оружие и автомобиль.

Следствие также предполагает, что муж блогера мог не знать о постановочном характере происходящего. По версии полиции, мотивом могла стать потеря подписчиков — инсценировка якобы должна была вернуть интерес аудитории.

Всего, по данным следствия, в постановке могли участвовать до четырех человек. Один из них позже был осужден за другое преступление.

Сама Фрага публично не прокомментировала обвинения. Ее защита настаивает на смягчении меры пресечения, ссылаясь на наличие у нее маленьких детей.

