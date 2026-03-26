В Госдуме предложили расширить список задач ЦБ

В России нужно начать дискуссию о расширении списка задач ЦБ. К ним можно добавить обеспечение роста валового внутреннего продукта (ВВП) и борьбу с безработицей. Об этом «Газете.Ru» заявил член бюджетного комитета Госдумы, глава подкомитета по закрытым статьям бюджета Сергей Чижов по итогам заслушивания отчета главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Госдуме.

«Тогда Банк России мог бы вести денежно-кредитную политику более сбалансированно. В прошлом году своим курсом на охлаждение регулятор едва не «заморозил» экономику. Он добился замедления инфляции, но очень дорогой ценой — экономика едва не посыпалась. Впредь нужны более взвешенные решения, ведь мы проводим повсеместную цифровизацию, а значит, должны использовать более точные настройки, хотя бы по отраслям», — отметил Чижов.

20 марта ЦБ седьмой раз подряд снизил ключевую ставку, заявив, что экономика приближается к сбалансированному росту, а рост цен существенно замедлился. По словам Чижова, благодаря решению ЦБ настроение в деловых кругах заметно улучшилось. Снижение ставки позволит многим предприятиям перекредитоваться под меньший процент, подчеркнул парламентарий. Это позволит им пережить, перетерпеть сложные времена, добавил Чижов. По его мнению, нужно снижать ключевую ставку до 12%, а в 2027 году нужна ставка не выше 7%, тогда возникнут условия для экономического роста.

«Некоторым кажется, что цель – слишком амбициозная, что сначала нужно дождаться окончания СВО. Я не разделяю такую точку зрения. Более того, во внешней политике может возникнуть еще несколько конфликтных очагов. Даже если так — это не повод замораживать экономику. Россия — потенциально очень богата, поэтому нужно изыскивать резервы, чтобы поднимать страну, в частности —улучшать инвестиционный климат», — сказал Чижов.

С внутренними инвестициями был связан вопрос, который Чижов от «Единой России» задал Набиуллиной на заседании.

«По состоянию на 1 марта этого года общий объем средств населения, размещенных в банках, составил более 67 трлн. рублей. Грандиозная сумма. Эти средства могли бы пойти на проекты инфраструктурного развития, технологического лидерства, особенно на уровне субъектов РФ. Я спрашивал Эльвиру Сахипзадовну о том, как ЦБ мог бы способствовать созданию таких условий, чтобы гражданам стало выгодно вкладываться в проекты, причем в своих собственных регионах», — рассказал депутат.

По словам Чижова, хранение накоплений в банках в последние годы стимулировалось высокими ставками по депозитам. В текущем году ожидается планомерное снижение инфляции и ключевой ставки, что повлечет за собой снижение ставок по депозитам, а значит, россияне будут искать альтернативные способы получения дохода на свои сбережения, уточнил парламентарий.

«Эльвира Сахипзадовна ответила в том смысле, что ЦБ активно развивает инструментарий для долгосрочных сбережений и инвестиций граждан. По ее мнению, финансирование через рынок капитала обладает очень большим потенциалом в том, чтобы содействовать росту предприятий», — заключил Чижов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, к чему приведет снижение ключевой ставки до 15%.