Раскрыты новые детали «похищения» кричащей девушки в Москве

В Москве мужчины насильно усадили девушку в авто, чтобы отвезти в больницу

В Москве двое мужчин насильно посадили в автомобиль девушку, чтобы отвезти ее в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Похищение» девушки на Нагатинском проезде оказалось поездкой в больницу: полиция проводит проверку. Местные сообщили, что неизвестные силой усадили девушку в машину и скрылись», – говорится в публикации.

По данным МВД, таким способом близкие решили отвезти ее на лечение. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Инцидент произошел утром 26 марта. Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин пытаются посадить в машину женщину, которая громко кричит. Нарушители берут москвичку за руки и ноги и уносят в транспорт. На вопрос очевидцев, что мужчины делают, злоумышленники не отвечают.

До этого последние секунды жизни москвича, изрезавшего свою возлюбленную, попали на видео в Подмосковье. Мужчина, который нанес несколько ножевых ранений москвичке, в тот же день загорелся в аварии с фурой. Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент.

Ранее россиянин не выжил в серьезном ДТП с Lada.