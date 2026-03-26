Булыкин сравнил шансы Украины и Швеции в стыковом матче за выход на ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России, а также московских «Локомотива» и «Динамо», немецких «Фортуны» и «Байера», бельгийского «Андерлехта», «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякса» из Нидерландов Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» как абсолютно равные оценил шансы сборных Украины и Швеции в полуфинальном стыковом матче Пути В европейского отбора на чемпионат мира – 2026 по футболу.

«Равные соперники, думаю, с минимальным преимуществом кто-то пройдет дальше. Для меня шансы у Украины и Швеции абсолютно равны – 50 на 50», — уверен Булыкин.

Чемпионат мира по футболу – 2026 пройдет летом и впервые состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Победитель европейского Пути В, где также представлены Польша и Албания, попадет в финальное части в группу F c Нидерландами, Японией и Тунисом. Сборная Украины один раз участвовала в финальной стадии чемпионата мира — в 2006 году в Германии дошла до четвертьфинала. В активе Швеции есть серебро и две бронзы мундиалей, ее последним участием в финальной стадии было выступление на ЧМ-2018 в России, где «Тре крунур» добрались до четвертьфинала.

