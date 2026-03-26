Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Булыкин сравнил шансы Украины и Швеции в стыковом матче за выход на ЧМ-2026

Andy Buchanan/Reuters

Бывший нападающий сборной России, а также московских «Локомотива» и «Динамо», немецких «Фортуны» и «Байера», бельгийского «Андерлехта», «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякса» из Нидерландов Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» как абсолютно равные оценил шансы сборных Украины и Швеции в полуфинальном стыковом матче Пути В европейского отбора на чемпионат мира – 2026 по футболу.

«Равные соперники, думаю, с минимальным преимуществом кто-то пройдет дальше. Для меня шансы у Украины и Швеции абсолютно равны – 50 на 50», — уверен Булыкин.

Чемпионат мира по футболу – 2026 пройдет летом и впервые состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Победитель европейского Пути В, где также представлены Польша и Албания, попадет в финальное части в группу F c Нидерландами, Японией и Тунисом. Сборная Украины один раз участвовала в финальной стадии чемпионата мира — в 2006 году в Германии дошла до четвертьфинала. В активе Швеции есть серебро и две бронзы мундиалей, ее последним участием в финальной стадии было выступление на ЧМ-2018 в России, где «Тре крунур» добрались до четвертьфинала.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!