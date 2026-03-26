В Госдуме назвали ненормальными отключения интернета

Депутат Ющенко: отключения интернета ненормальны, но надо искать рабочие сервисы
Ограничения в работе мобильного интернета не являются «нормальными», однако в этих условиях россиянам стоит переходить на такие сервисы, мессенджеры и платформы, где «что-то работает». Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Это неудобно. Какая это нормальность? <...> Адаптация одна – это работа нормального интернета и соответствующих сервисов, на которые завязан практически каждый человек. Этих сервисов очень много для повседневной жизни, потому что интернет у нас является неотъемлемой частью нашей жизни, общения, коммуникаций. Нормальность – это тогда, когда это все нормально работает», — подчеркнул он.

По словам Ющенко, в таких условиях россиянам стоить переходить на такие сервисы и мессенджеры, «где что-то работает».

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России в последнее время наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. В Кремле отмечали, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо. В феврале Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать связь по требованию ФСБ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

