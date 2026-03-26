Путин: РФ должна быть сильной и единой, чтобы ответить на вызовы времени

Россия должна быть сильной, чтобы ответить на вызовы текущего времени. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), его слова приводит ТАСС.
«Чтобы ответить на вызов времени, Россия должна быть... Что? Сильной! <...> И единой в понимании своих национальных интересов», — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что потрясения в мировой торговле и инвестициях происходят все чаще и чаще и становятся новой реальностью.
Он добавил, что Россия является страной с богатейшей историей. По словам президента, во все времена залогом движения страны вперед было единение народа.
До этого Владимир Путин заявил, что трудности, с которыми сталкивается Россия, должны стать стимулом для ее развития. Российский лидер уточнил, что это вопросы повышения качества жизни семей в стране, вопросы демографии, укрепление сферы экономики, технологической независимости, поддержка деловой и предпринимательской инициативы, развитие российских регионов, городов и даже поселков, а также совершенствование институтов гражданского общества.
При этом Путин добавил, что вопросы безопасности, обороноспособности, противодействия внешним вызовам и рискам требуют на сегодняшний день особого внимания.
