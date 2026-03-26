Путин: РФ должна быть сильной и единой, чтобы ответить на вызовы времени

Путин: Россия должна быть сильной, чтобы ответить на вызовы текущего времени

Россия должна быть сильной, чтобы ответить на вызовы текущего времени. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), его слова приводит ТАСС.

«Чтобы ответить на вызов времени, Россия должна быть... Что? Сильной! <...> И единой в понимании своих национальных интересов», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что потрясения в мировой торговле и инвестициях происходят все чаще и чаще и становятся новой реальностью.

Он добавил, что Россия является страной с богатейшей историей. По словам президента, во все времена залогом движения страны вперед было единение народа.

До этого Владимир Путин заявил, что трудности, с которыми сталкивается Россия, должны стать стимулом для ее развития. Российский лидер уточнил, что это вопросы повышения качества жизни семей в стране, вопросы демографии, укрепление сферы экономики, технологической независимости, поддержка деловой и предпринимательской инициативы, развитие российских регионов, городов и даже поселков, а также совершенствование институтов гражданского общества.

При этом Путин добавил, что вопросы безопасности, обороноспособности, противодействия внешним вызовам и рискам требуют на сегодняшний день особого внимания.

Ранее Путин описал мир будущего.