На Кубани дядя изнасиловал 16-летнюю племянницу и расправился с ней

В Краснодарском крае мужчина надругался над юной племянницей и попал под суд

На Кубани дядя изнасиловал 16-летнюю племянницу, расправился с ней и участвовал в ее поисках, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Тихорецка Андрею Горлякова, признанному виновным в расправе над 16‑летней племянницей.

Установлено, что 19 июня 2025 года он на машине довез девушку до лесополосы в Тихорецком районе, где связал ей руки пластиковыми стяжками, совершил сексуальное насилие, а затем удушил жертву.

Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал тело в лесу и закидал его ветками, после чего сам участвовал в поисках родственницы. Суд назначил Горлякову 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.

Кроме того, он заплатит семье потерпевшей 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

