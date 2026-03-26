В Чечне уточнили звание Адама Кадырова

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам имеет звание младшего лейтенанта в структуре МВД. Об этом рассказал пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов в беседе с РИА Новости.

«Секретарь совета безопасности Чечни Адам Кадыров имеет звание младшего лейтенанта в структуре МВД», — сказал он.

Накануне Рамзан Кадыров опубликовал видео с совещания, на котором впервые после слухов о ДТП появился его сын Адам. Глава региона сообщил, что обсудил с командирами силовых подразделений республики вопросы проведения СВО и обеспечения безопасности. На совещании доклад о деятельности чеченского Совбеза представил его руководитель Адам Кадыров.

На видео молодой человек рассказал, что власти не допустили роста цен на социально значимые продукты питания во время священного месяца Рамадан, работают с молодежью в рамках профилактики терроризма и экстремизма и пресекают угрозы со стороны украинских диверсионных групп.

16 января анонимные Telegram-каналы Чечни написали, что Адам Кадыров якобы попал в аварию в Грозном. По их информации, его госпитализировали и перевезли в Москву. Сообщалось, что вместе с молодым человеком в машине находился российский чемпион UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев, который получил серьезные травмы.

Ранее боец UFC Чимаев выложил черно-белое фото с Адамом Кадыровым.