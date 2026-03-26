Овечкин надеется, что его сыновья станут профессиональными хоккеистами

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что хочет, чтобы его сыновья стали профессиональными хоккеистами. Его слова приводит The Hockey News.

«Они знают, сколько голов я забил, знают всех игроков в НХЛ и в нашей команде. Они просто обожают хоккей. Надеюсь, что они станут профессиональными хоккеистами, чтобы я мог поделиться с ними своим опытом», — сказал Овечкин.

У Овечкина двое сыновей: 7-летний Сергей и 5-летний Илья.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. Ранее это удавалось только канадцу Уэйну Гретцки (https://www.gazeta.ru/tags/person/uein_grettski.shtml), в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко назвал Овечкина кумиром детства.