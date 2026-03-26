Путин призвал снизить «бумажную нагрузку» на врачей и учителей

Путин: нужно оптимизировать отчетность в соцсфере для снижения бумажной нагрузки

Нужно оптимизировать отчетность в социальной сфере, чтобы было меньше бумажной нагрузки на учителей и врачей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Предстоит оптимизировать отчетность и другую документацию, чтобы врачи, учителя, педагоги могли больше времени уделять пациентам, ученикам и студентам», — сказал он.

По словам президента РФ, «движение на этом направлении есть».

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял о снижении бумажной нагрузки на педагогов в 25 раз. Однако, на практике, как отмечают сами учителя, нагрузка никуда не делась.

По данным опроса президентского Совета по правам человека, около 40% российских педагогов не заметили уменьшения объема отчетности после принятия в 2022 году закона, ограничивающего перечень обязательных документов. Еще 7% заявили, что бюрократическая работа за это время даже выросла.

Ранее в Госдуме решили спросить учителей о реальной бумажной нагрузке.