«Кокаиновые» акулы у Багамских островов удивили ученых

Ученые из Института Кейп-Эльютера на Багамах обнаружили следы кофеина, кокаина и обезболивающих препаратов в организмах акул, обитающих у берегов страны. Об этом сообщает Science News.

Из 85 протестированных животных у 27 в крови выявили следы присутствия кофеина, у двух — кокаина, у 13 — диклофенака, а у четырех — парацетамола. Наибольшее количество обнаруженных веществ выявили у акул, обитающих в районах с интенсивным туристическим движением, что указывает на влияние человеческой активности на экосистему.

Исследование также показало изменения в метаболических показателях акул, включая уровень лактата и мочевины, что свидетельствует о воздействии химических веществ на организм животных.

По словам ведущего автора исследования Наташи Возник, акулы подвергаются контакту с этими веществами, исследуя предметы во время плавания. Попавшие в океан химикаты, в том числе лекарства, чаще всего поступают туда со сточными водами и свалок — часть препаратов не полностью разрушается в организме человека и попадает в воду.

Ученые отмечают, что акулы вели себя как обычно и не проявляли признаков опьянения, поэтому угрозы «нападения кокаиновых акул» не существует. Основной риск заключается в загрязнении экосистемы, которое может негативно сказаться на морской флоре и фауне, а в долгосрочной перспективе — на людях, потребляющих морепродукты.

