Путин объяснил, почему санкции против России незаконны

Путин: санкции против России незаконны, потому что не подтверждались ООН
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 26 марта заявил о нелегитимности введенных в отношении РФ санкций, ссылаясь на отсутствие их одобрения со стороны Организации Объединенных Наций. Слова главы государства приводит РИА Новости.

«Они (санкции. — прим. ред.) незаконные, хочу подчеркнуть, потому что они никогда не подтверждались решениями Организации объединенных наций», — сказал Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

26 марта председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что против России действует беспрецедентное санкционное давление в 31507 ограничений.

В рамках пленарного заседания он подчеркнул необходимость преодоления вызовов, связанных с западными рестрикциями. По словам Володина, ключевым фактором для эффективной работы является объединение усилий всех политических сил, а принимаемые решения должны отличаться высокой точностью и результативностью.

Ранее в МИД РФ заявили о расколе в Евросоюзе из-за санкций в отношении России.

 
