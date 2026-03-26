Журналист Владимир Соловьев объявлен в розыск

Бывший журналист «Коммерсанта» Владимир Соловьев объявлен в розыск по уголовной статье. Такая информация следует из базы розыска МВД РФ, передает ТАСС.

«Разыскивается по статье УК», — поясняется в базе, но не указано по какой именно статье ведется розыск.

В правоохранительных органах агентству уточнили, что его могут искать по обвинению в участии в «нежелательной организации». До этого он был арестован Савеловским судом.

Известно, что в данный момент журналист проживает за пределами России. Соловьев работал в газете «Коммерсант» с 2020 по 2024 год.

17 марта МВД России объявило в розыск главного редактора издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Ивана Колпакова. Основанием стала статья Уголовного кодекса.

В декабре 2025 года основательницу издания «Медуза» Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к пяти годам заключения в колонии общего режима по делу о нежелательной организации.

Ранее главному редактору и продюсеру Baza продлили домашние аресты по делу о даче взяток.