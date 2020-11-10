Собянин рассказал о существенном росте числа заболевших COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о существенном росте числа случаев коронавирусной инфекции в столице с сентября. Об этом он написал в своем блоге.

По его словам, в городе два с половиной месяца идет настоящая борьба с этим вирусом, «борьба за здоровье и жизни москвичей».

«Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост», — написал градоначальник.

Так, 9 ноября было зафиксировано 6897 случаев коронавируса, эти данные являются антирекордом за весь период пандемии. В то время, как в середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат на COVID-19, в конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и – до 7,5%.

«К тому же медленно, но верно растет число заболевших ОРВИ и другими сезонными респираторными заболеваниями. И это тоже значительно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, которая и так работает на пределе», — отметил мэр.

Собянин пояснил, что в связи со сложившейся ситуацией в Москве придется ввести ограничения в период с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

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