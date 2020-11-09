Эффективность российской вакцины от COVID-19 сравнили с результатами вакцины от Pfizer

Главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что российская вакцина от коронавируса, разработанная центром им. Гамалеи, эффективна в более чем 90% случаев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19, разрабатываемая Pfizer и BioNTech, показала 90-процентную эффективность в предотвращении заражения людей коронавирусом.

«Мы проводим контроль эффективности вакцины «Спутник V» у граждан, прошедших вакцинацию в рамках гражданского оборота. По нашим наблюдениям, она также составляет более 90%», — сказала Драпкина.

Как сообщалось, мировые акции и цены на нефть резко выросли после сообщений об эффективности вакцины от COVID-19, разрабатываемой Pfizer и BioNTech.

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