ЕК хочет закупить 300 млн доз вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer

Еврокомиссия намерена в скором времени заключить контракт с германской фармацевтической компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer о покупке 300 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Она назвала замечательной новостью данные об успешных результатах последнего клинического испытания вакцины от COVID-19 производства Pfizer и BioNTech.

«Еврокомиссия скоро подпишет с ними контракт на (закупку. — «Газета.Ru») до 300 миллионов доз», — уточнила фон дер Ляйен.

Стоит отметить, что ЕК уже подписала три контракта на покупку потенциальной вакцины от коронавируса с компаниями AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sanofi-GSK.

Вакцина, созданная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с фармацевтическими Pfizer и Fosun Pharma, использует в разработке вирусную РНК. Первые результаты исследований говорят о ее безопасности и способности в больших количествах генерировать антитела к инфекции.

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