Летчик назвал возможную причину крушения самолета с ведущим НТВ Колтовым

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов назвал возможную причину крушения самолета, на котором летел телеведущий Александр Колтовой.

Попов считает, что одной из причин трагедии могла стать утечка масла. Летчик заметил, что на опубликованном видео, где был виден падающий самолет, имелся характерный беловато-серый след. В результате утечки двигатель могло заклинить, вследствие чего пилот потерял управление.

«Это как раз характерно для того, когда распыляется масло, а не горит самолет сам по себе», — сказал он «Московскому комсомольцу».

41-летний ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье 7 ноября. Вместе с ним на борту, по данным СМИ, была 33-летняя Наталья Климова.

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