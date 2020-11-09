Меркель заявила о возможном усилении карантина в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что в стране будут усилены карантинные меры. Об этом сообщает ТАСС.

«О послаблениях мы не будем и говорить. Возможно, мы даже должны усилить (меры)», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Германии за сутки коронавирусом заразились 13 363 человека. Также за день скончались 63 пациента, с начала пандемии — 11 352. Всего в Германии выявили 671 868 случаев коронавируса.

На прошлой неделе страна ввела карантин: закрылись фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Рестораны могут продавать еду только навынос.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 50 млн заболевших, 35 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,7 млн человек с COVID-19.

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